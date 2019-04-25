Необъятная вселенная: сделан самый большой снимок звездного неба

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Размеры галактики непостижимы. В доказательство группа астронавтов сделал самый большой снимок Магелланова Облака. Ранее в сравнение приводилось сравнение муравья и всей планеты, но фотография говорит о том, что весь Млечный Путь даже не точка на атласе вселенной.

Данная фотография стала возможна после 1060 часов непрерывного наблюдения за звездным небом с открытым затвором камеры. Разрешение картинки составила 200 млн пикселей, а вес файла – 620 гигабайт. В свободный доступ файл попал после месячного сжатия и «склеивания» и имеет вес 80 мегабайт.

Специалисты, изучающие данные снимок, в который раз убедились в необъятности космического пространства. Миллионы ярких точек – свет далеких звезд, а сколько еще притаилось за ними, только предстоит узнать.

Смотря на масштабы бескрайнего космоса, понимаешь насколько незначительна и скора жизнь человека. Космические объекты находятся в темноте миллионы, миллиарды лет, исходя из этого, понимаешь, что Земля еще даже не начала развиваться, высказались специалисты.

Астрономы не остановятся на достигнутом и планируют сфотографировать еще несколько огромных космических объектов.