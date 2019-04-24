Сегодня, 10:07

Сразу 38 домов были отключены от энергоснабжения в дальневосточной столице сегодня, 24 апреля. У экспертов и з Дальневосточной столицы уфологических наук есть своя теория на этот счёт.

Как сообщало сегодня РИА VladTime, пришельцы с Нибиру собирались уничтожить всю земную электронику одним импульсным ударом, положив конец человеческой цивилизации и ввергнув планету в средневековье.

Считается, что 28 апреля в Пасху, Нибиру должна подойти к Земле критически близко и ввергнуть планету в глобальный катаклизм с извержениями, цунами, торнадо и землетрясениями. Известно, что сверхмощное гравитационное воздействие Нибиру способно оказывать влияние на целые планеты, буквально разрушая экосистему и климат.

Но. Чуть позже стало известно о более раннем ударе – сегодня, 24 апреля. Согласно данных от уфологов, по Земле ожидается глобальный ионный удар, который выжгет всю электронику. Событие комментирует председатель Дальневосточной ассоциации уфологов (ДАУ) Андрей Кириенко:

«Во Владивостоке было испытано ионное оружие пришельцев. Сразу 38 домов были отключены от электросети. Официальные службы поспешили успокоить население и отбрехаться «плановыми работами», но версия мало убедительна. 38 домов за день – слишком много для плановых работ, это больше похоже на катаклизм или – нападение, которое нужно скрыть по указке «сверху»

По словам уфологов, оперативно проведших исследование, удар отключил электронику в ряде электросетей, большинство поломок удалось устранить в течение дня – дома были снова запитаны – но главный вывод пришельцы сделали: земная электросеть уязвима.

«Вы спросите, почему же, обладая такими технологиями, им не напасть и не перебить нас всех разом? Да очень просто – российский «сверхзвук». В 2018 году ВКС РФ обрели сверхмощное оружие, способное бить по космосу со скоростью в десятки тысяч километров, и долетать до Америки за 15 минут», - объясняет уфолог.

По его словам, пришельцы давно отказались от баллистического и ракетного оружия, в пользу лазеров, ионных пушек и других технологий, и просто не способны оперативно отражать удары сверхманёвренных российских ракет.

Потому, Судная Пасха близко: пришельцы залегли на дно и будут вести активные диверсионные действия, стараясь не быть обнаруженными.