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XXI век – век великих открытий и технологий. К 2025 году Россия планирует вывести на орбиту Земли 30 спутников, которые будут отслеживать ее состояние.

Сейчас над Землей находятся 11 российских спутников. Информации, которую они предоставляют ученым, не достаточно. Было принято решение увеличить их количество более чем в 4 раза. К 2025 на орбите Земли будет дополнительно размещено 30 объектов.

Официальные источники заявляют, что они будут использоваться для мониторинга состояния Земли, прогнозирования различного рода погодных явлений, а также для отслеживания чрезвычайных ситуаций.

Однако, некоторые источники сообщают, что увеличение спутников Роскосмосом преследует и другие цели, такие как слежка за неблагонадежными людьми и прослушивание телефонных переговоров.