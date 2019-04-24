Черви-потрошители с Нибиру? На Луне найдена гигантская глубокая нора с возможными обитателями

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На снимках NASA уфологи обнаружили очередной загадочный объект. На фото – глубокий узкий кратер, больше напоминающий вход в нору. Российские нетрадиционные специалисты уверены – нора скрывает огромных инопланетных существ.





Не прошло и нескольких дней, как знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг опубликовал очередное открытие – постройки пришельцев на Луне. Строение правильной формы имеет чётко очерченные грани и углы и хорошо различимо из космоса.

Очевидно, идя по следам знаменитого уфолога, российские эксперты из Дальневосточной ассоциации уфологических наук сделали своё открытие – на снимках NASA хорошо различим «кратер», который, при ближайшем рассмотрении, кратером не является:

«Для кратера отверстие мелковато. Более того, глубокая тень позволяет понять, что мы имеем дело с глубоким, понижающимся влево лазом того же диаметра, что и вход. Отверстие идеально круглой формы слишком мало для лунного кратера. Кроме того, белые объекты вокруг глубокой норы позволяют отнести их к продуктам жизнедеятельности (пище или отходам) существа, живущего в толще спутника»

По словам эксперта, существо, живущее в коре Луны, должно иметь идеально круглое сечение тела, это позволит объяснить форму лаза (существам другой формы незачем делать ровный круглый вход). На гипотезу о лунных червях-гигантах уфолога натолкнули труды знаменитого фантаста Фрэнка Херберта, написавшего сагу о гигантских червях на далёкой планете.

«Черви-потрошители, как мы их называем, должны иметь несколько сотен метров в длину и несколько десятков – в ширину. Очевидно, мы имеем дело с особой формой жизни, не нуждающейся в воздушном пространстве и биологической пище. Вероятней всего, пищей червям служит некое вещество, имеющееся в тоще спутника.», - делится эксперт из ДАУ

По его мнению, черви могли быть специально завезены с Нибиру, чтобы преследовать неизвестные землянам цели.

По другой версии от коллег, лунные черви-гиганты могут питаться обитателями лунной коры – в СМИ не раз поступали сведения о наличии жизни под лунной поверхностью. В рядах уфологов принято считать, что ровер NASA, который чуть позже приступит к исследованию лунных пещер, призван как раз-таки найти возможных обитателей «подземелья» Луны.

Правда или нет, покажет время. Но, стоит отметить, на Земле есть аналоги гигантских червей – это паразиты бычий цепень, эхинококк, достигающие 12 метров в длину. Также есть подкожный паразит ришта, имеющий сопоставимые с «коллегами» размеры.

Кроме того, ряд специалистов наблюдал чернобыльских хищных червей, которые, по заявлениям очевидцев, достигают метровой длины.