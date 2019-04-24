Земля будет сожрана? Огромные «галактики-драконы» летят к Земле из далёкого космоса

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Снимки NASA произвели фурор в российском уфологическом сообществе. Тема с «драконами с Нибиру» стала популярна благодаря обнаружению кораблей пришельцев в форме драконов возле Солнца и недавнему пожару в Нотр Дам. Теперь выяснились новые подробности грядущего коллапса.

Не так давно уфологи опубликовали фото «космического дракона» в открытом космосе. Пожары, Грянувшие после по всей Европе специалисты связали с «космическими драконами» с Нибиру, атаковавшими Землю. На мысль их также навело видео из США, на котором звучит «драконий рёв».

Изучение снимков, предоставленных космическим телескопом Хаббл NASA, привело российских экспертов к ещё более интересным открытиям.

«На фото можно отчётливо различить далёкие туманности или галактики в форме драконов. В отличие от большинства снимков туманностей, эти имеют вполне «осязаемые» очертания и резкие формы – с тенями, ярко выраженным объёмом и чётко различимыми формами летучих существ», - комментирует открытие исследователь из Дальневосточной ассоциации уфологических наук.

Так, на одном фото можно различить парящего дракона. Отчётливо различимы голова, пара крыльев, туловище и хвост. На другом мы видим несколько «космических лап» или морд, выглядывающих из туманности. На третьем снимке можно различить огромную трёхпалую лапу с когтями, как бы норовящую «сцапать» целую галактику.

«Согласно соответствия микро- и макро-космоса, такие события вполне реальны. Например, давно известно, что галактики, звёздные системы и их планеты напоминают атомы в частицах, являясь подобием и подчиняясь тем же законам физики. В этой связи, существа, подобные земным, вполне могут существовать в открытом космосе, но занимать размеры целых галактик. Планеты и звёзды будут являться их атомами, из которых состоит их «тело»», - делится эксперт из ДАУ.

К слову, наши уфологи не первые, кто пришёл к таким открытиям. Так, знаменитый тайваньский уфолог Скотт Уоринг не раз публиковал целые туманности и галактики в виде различных существ – гуманоидной головы, невиданных животных и т. д. В своих работах Уоринг придерживается примерно тех же позиций.

Согласно данных от некоторых радикальных уфологов, Земля может быть буквально сожрана этими гигантскими «драконами», если они долетят до пределов Солнечной системы.