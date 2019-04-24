Пришелец выжил: Гитлер ускоряет глобальное потепление перед новым пришествием Нибиру

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С помощью тепловых установок инопланетный посланник продвигает таяние ледовой шапки Земли, способствуя возникновению нового всемирного потопа, считают уфологи.

История кончины немецкого диктатора Адольфа Гитлера окутана тайнами и теориями, многие из которых кажутся весьма правдоподобными. Согласно официальным данным, Гитлер покончил с собой 30 апреля в 1945 году, но недавно ФБР рассекретило документы, утверждающие, что он якобы скрылся с помощью подлодки и сумел достичь территории Аргентины. Многие уфологи и раньше подозревали, что инопланетяне причастны к военному успеху лидера Третьего Рейха, но лишь единицы из них причисляли самого Гитлера к числу пришельцев. Недавно конспирологи выдвинули теорию о том, что Адольф попал на Землю в рамках замысла обитателей планеты Нибиру, которая раз в несколько тысяч лет возвращается в Солнечную систему. Будучи шпионом аннунаков, он должен был переломить ход человеческой истории и поработить все остальные народы, подготовив почву перед новым пришествием Планеты Х. Однако, сопротивление стран-союзников оказалось сильнее, чем мог ожидать диктатор, поэтому он скоропостижно скрылся благодаря продвинутым технологиям.

В последний раз, когда аннунаки пополняли свои ресурсы за счёт Земли, человечество, видимо, не было развито достаточно, чтобы дать отпор инопланетным захватчикам. Конспирологи полагают, что Адольф Гитлер должен был установить свою диктатуру по всей планете, дабы минимизировать сопротивление, когда аннунаки в следующий раз пожалуют к нему за добычей. По мнению уфологов, пришелец не только выжил, но и по сей день реализует свой коварный план по подготовке Земли к «жатве». На территории Антарктиды уже не раз обнаруживались странные строения и объекты явно рукотворного происхождения. Не исключено, что Гитлер ускоряет глобальное потепление перед новым пришествием Нибиру, управляя работой тепловых установок, скрытых в толще арктических льдов и насыпей снега. Продвинутая оптика, установленная на многих спутниках, помогла отыскать некоторые из предполагаемых «печек» Гитлера, но большинство из них находится в труднодоступных регионах, из-за чего учёные не проявляют особого интереса к их изучению, считая все предположения об их предназначении обычными байками.