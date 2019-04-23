NASA в опасности? В горах Колорадо активизировались НЛО

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Над Скалистыми горами в США очевидцы сняли на видео НЛО в виде огненного шара.

Последние несколько месяцев в поведении НЛО просматривается одна общая черта. Все неизвестные объекты появляются в горной местности. На днях, семья из Колорадо запечатлела на камеру полёт огненного шара в светлое время суток. Уфолог Скотт Уоринг утверждает, что подобный шар встречался над Кордильерами и раньше. На видео видно, как яркий НЛО появляется из облаков, а затем направляется в сторону горы Элберт. Очевидцы, снявшие ролик сообщили, что изначально, светящихся шаров было несколько. За последнее время НЛО были замечены в горах Колорадо, Аризоны, Калифорнии, над горным массивом Канарских островов и в южноамериканских Андах.

Конспирологи видят в таком поведении пришельцев явные намерения взять под свой контроль атмосферу Земли, ведь горные вершины подходят для такой цели лучше всего. К тому же, человеку не так-то просто контролировать наивысшие точки планеты. Что касается именно американской части Кордильер – это, по мнению уфологов, самая удобная точка для наблюдения за мысом Канаверал, откуда NASA отправляет в космос свои ракеты. Тот факт, что НЛО активизировались, может говорить о переходе к атакующим действиям, считают конспирологи. Возможно, что Космическое агентство США находится в опасности, и пришельцы нанесут удар. Либо, говорят уфологи, внеземные силы просто в подходящий момент не выпустят ракеты землян в космическое пространство.