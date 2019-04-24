Пришельцы подали знак NASA, показав «Медузу Горгону» – уфолог

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Люди зашли слишком далеко в своих исследованиях Марса, и пришельцы решили «обратить землян в камень». К такому выводу пришли уфологи после просмотра снимка.

Недавно в объектив NASA попала невероятная галактика, отчетливо напоминающая медузу. Уфологи уверены, что так пришельцы подали организации знак, ведь совсем недавно на поверхности Марса была найдена голова Сократа, а затем Зевса. Что напрямую подтверждает теорию о жизни на красной планете. Показав «Медузу Горгону» человечеству, инопланетяне продемонстрировали свое недовольство происходящим. Им не нравятся исследования людей и их воздействие их техники.

Образ древнегреческого чудовища был выбран не случайно, ведь её взгляд мог обратить человека в камень. Таким образом космические существа напоминают о своем могуществе. А ведь не так давно, тайваньский уфолог Скотт Уоринг предупреждал землян о грядущем вторжении, которое может произойти в любой момент.

Если рассмотреть снимок, то позади галактики виднеется газовый хвост, а по бокам свисают космические щупальца из молотых звезд. «Медуза Горгона» расположилась на расстоянии 260 тысяч световых лет от Земли, но по странному стечению обстоятельств была замечена учёными первой. Странным является и то, каким образом и почему в газовом хвосте образуются звезды. В 2021 году NASA планирует запустить телескоп, который ответит на вопросы организации, однако уфологи высказывают опасения, поскольку еще один эксперимент может вызвать гнев и без того разъяренных пришельцев.