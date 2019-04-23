Землянам лучше сдаться? Нибиру открыла портал в Китае для высадки дипломатов

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Пришельцам необходимы ресурсы и технологии человечества, чтобы продолжить своё странствие в глубинах космоса, считают уфологи. Агрессивное отношение к инопланетным «гостям» может положить конец всему живому на Земле.

Недавно США, Россия и Китай подтвердили свои намерения по поводу дальнейшего исследования Луны и колонизации земного спутника. Некоторые уфологи сразу же заговорили о том, что столь неожиданное желание ведущих сверхдержав освоить лунное пространство говорит о том, что страны готовятся к приближению Нибиру и хотят разместить там своё оружие, чтобы не навредить землянам. Однако, на днях в Сеть попали видеокадры странного НЛО, появившегося в небе над Китаем, подтверждающие, что прямая угроза человечеству может быть гораздо ближе, чем считалось ранее. Жители Пекина стали свидетелями того, как в небе появился светящийся округлый объект, который было видно за 100 километров от центра событий. Практически в то же время китайцы из разных уголков Поднебесной сообщали об НЛО меньших размеров, перед появлением которых небо озарялось разными цветами радуги.

По мнению уфологов, Нибиру открыла портал для высадки своих дипломатов именно в Китае, сочтя данную нацию наиболее развитой на Земле. По-видимому, инопланетяне понимают, что при прямом захвате землян они понесут колоссальные потери, если человечество ответит ядерным ударом на агрессивные действия захватчиков, для чего и были устроены переговоры.

Предупредив о своём пришествии китайских учёных с помощью примитивных цветовых сигналов, аннунаки с Нибиру могли высадиться в Пекине, чтобы уведомить хозяев планеты о желании воспользоваться её ресурсами. Не исключено, что землянам в данном случае лучше сдаться и позволить пришельцам забрать всё, что им нужно. Учёные полагают, что из-за цикличной орбиты Нибиру пролетает мимо Земли, опустошая её, раз в несколько тысяч лет, поэтому в прошлом аннунаки здесь не встретили никакого сопротивления, чего не скажешь о нынешней ситуации. За долгие тысячелетия обитатели Планеты Х, очевидно, изжили её ресурсы, поэтому им приходится опустошать другие планеты, пытаясь выжить. Вряд ли китайское правительство станет раскрывать детали контакта с инопланетянами, ведь в таком случае может возникнуть всеобщая паника, которая неминуемо выльется в войну с войсками инопланетян.