Нибиру наводит хаос: Мощные землетрясения на Филиппинах вызваны приближением Планеты Х

Сегодня, 11:58

Несколько разрушительных подземных толчков почувствовали жители Филиппин. Уфологи утверждают, что это последствия уменьшения расстояния между Землёй и Нибиру. Природные катаклизмы - явное свидетельство приближения глобальной катастрофы.

Приближение Планеты Х наводит хаос на Земле. Природные явления, последствия которых являются катастрофическими, происходят с каждым днём всё чаще. Вчера вечером стало известно о землетрясении на Филиппинах. Мощные подземные толчки магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера вызвали разрушения зданий и глубокие трещины на дорогах. По словам учёных, источник залегал на глубине 40 км. В результате землетрясения есть и погибшие. Более того, с крыши одного из небоскрёбов пролился бассейн.

Однако на этом стихия не успокоилась. Сегодня утром сообщили о втором толчке, магнитуда которого практически равна первому – 6,2 балла. Нанесён серьёзный материальный ущерб на острове Самар. Конспирологи уверяют, эти последствия вызваны приближением Нибиру, которая должна стать, по их мнению, причиной гибели планеты. Сейсмологи разводят руками. Некоторые из них склонны согласиться с уфологами и иными специалистами неофициальной науки, поскольку они не видят иных причин, объясняющих настолько частых подземные толчки в разных точках Земли.

Уже не один раз конспирологи предсказывали неизбежное столкновение с Нибиру. После нескольких подобных прогнозов многие стали относиться к ним несерьёзно. Однако преддверие Пасхи, новые доказательства, участившаяся активность НЛО вновь взбудоражили общественность.

Специалисты продолжают предъявлять общественности доказательства неизбежного конца света. Тем не менее, большинство специалистов официальной науки настаивают на невозможности существования Планеты Х и пришельцев, которые готовят вторжение, и уверены в том, что причины землетрясений следует искать только на Земле.