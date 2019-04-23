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Много лет назад ученые отправили во все концы вселенной радиосигналы с надеждой, что представители других видов выйдут с нами на связь. Но в ответ было гробовое молчание, а недавно специалисты назвали причину, по которой мы не получили никакого ответа.

Ученые объяснили «отказ» пришельцев выходить на связь с людьми. Как оказалось, проблема тишины в ответ кроется в самих радиоволнах. Точнее – в скорости их распространения. К текущему моменту волны преодолели лишь 200 световых лет, в то время, как ширина нашей галактики составляет 110 тысяч световых лет. Фактически радиосигнал преодолел ничтожно малое расстояние.

Современные телескопы и радары могут сканировать объекты, находящиеся намного дальше, а уже полученные данные говорят, что в радиусе 200 световых лет разумная жизнь не была обнаружена, и, соответственно, некому выходить с нами на связь.

Этим радиосигналам предстоит проделать еще огромный путь, и скорее всего найдутся более совершенные технологии передачи данных в космосе. Такие, которые сведут на нет скорость и информативность посланного много лет назад сигнала.