Конец близок: Приближение Нибиру вызывает извержения вулканов по всему миру

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Уфологи нашли взаимосвязь приближения планеты Нибиру с извержениями вулканов по всей Земле.

Вчера на территории Индонезии произошло извержение вулкана Агунг. Месяцем ранее в Мексике извергался вулкан Попокатепетль. Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на Камчатке. 17 апреля в Японии проснулся вулкан Асо, там произошло 2 извержения за 2 дня.

У уфологов нет сомнений – планета Нибиру вызывает извержения вулканов по всему миру, приближаясь к Земле. Ранее уже были опубликованы фото, где видно, как над вулканами летают НЛО. Уфологи уверены, что это пришельцы с Планеты Х выполняют свое «черное» дело.

По мнению ученых в сфере уфологии, целью пришельцев с Нибиру является уничтожение всего живого на Земле для заселения её представителями инопланетных цивилизаций. Для этого им необходимо «подготовить» Землю: очистить её от людей и максимально повысить температуру, поскольку, по мнению уфологов, пришельцы обитают в экстремально жарких условиях.

По некоторым данным, следующими природными катаклизмами после вулканов будут ряд землетрясений. Частично эти природные бедствия уже происходят, например, на Филиппинах вчера вечером произошло землетрясение силой в 6,3 балла. Уфологи предупреждают: конец уже совсем близок.