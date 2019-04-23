Посланник апокалипсиса: Нибиру уже на околоземной орбите

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Уфологи опасаются, так долго сскрываемая NASA тайна скоро станет известна всему населению планеты.

Обнаружено огромное инородное тело в Солнечной системе, движущееся по орбите, схожей с земной, по мнению уфологов – это ничто иное как печально известная Нибиру.

Легендарная Планета Х, будоражащая самые потаенные страхи и желания, перестала быть лишь буквами в заголовках. Посланник дальнего космоса вышел из тени и его смогли заметить и зафиксировать на видео. На этот раз Нибиру, таинственная планета, «вынырнула» из-за Солнца и вышла на околоземную орбиту.

Посланник апокалипсиса пока не предпринимает никаких действий. Однако, специалисты в уфологии планеты уже начали строить различные догадки по связи различных катастроф и аномальных явлений, произошедших в последнее время, с появлением Нибиру. В сети уже появились фотографии и видео сферического объекта возле Солнца, а также снимки аномальных явлений в земном небе.

Нибиру, как пишут в древних источниках, служит для единой цели – погрузить известный нам мир в вечную тьму. Сейчас человечество может лишь наблюдать и готовиться к худшему, сообщают специалисты.