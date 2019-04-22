Реликвии затонувших богов: Нибиру разрывает Землю метеорами ради технологий атлантов

Изумрудные осколки вызвали землетрясение в Приморье, на Филиппинах и США, а на Бали проснулся Анунг. Драконы-пришельцы готовы выпустить на поверхность всех демонов, чтобы завладеть священными артефактами.
Природные катастрофы обрушились на Землю за неделю до Пасхи. Сдвиги тектонических плит наблюдаются по всему Тихому океану. Сын-переросток вулкана Кракатау начал извергаться и может вызвать цунами. Пришельцы ищут реликвии затонувших богов и саму Атлантиду на дне океана и ради этого готовы вывернуть Землю наизнанку, считают уфологии.
Ради древних технологий атлантов, Нибиру разрывает планету метеоритами, которые будут падать на Землю еще несколько дней, , по прогнозам астрономов до 25 апреля, однако самый мощный удар на планету обрушится сегодня ночью, что может окончательно добить Дальний Восток РФ, если вулканы Камчатки не выдержат атаки и начнут извергаться.
Эксперты считают, что ануннаки хотят вернуться на Землю и могут превратить христианский праздник в самую кровавую Пасху за последние 1700 лет. Любые потери для них ничто в сравнение с бесценной табличкой с петроглифами атлантов, которую дает власть над погодой и стихиями, и копьем спартанского царя Леонида, последнего потомка атлантов, которым позже убили Христа, а затем оно попало к Гитлеру. Без таблички они не смогут изменить реальность и сделать планету пригодной для проживания, а без копья, которое, как известно, дает оратору власть над толпой, не смогут сохранить свое влияние на Земле.
Вероятно, ануннаки готовы даже выпустить потусторонние сущности из глубин, чтобы успеть заполучить священные реликвии до Пасхи, потому что грядет Апокалипсис и все знания и технологии, когда-либо существовавшие на Земле, могут быть навсегда утеряны для инопланетных драконов-захватчиков, в затем будет Второе пришествие Христа и Земля превратится в Эдем для божьих созданий, а не в Райский сад для рептилоидов.