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Изумрудные осколки вызвали землетрясение в Приморье, на Филиппинах и США, а на Бали проснулся Анунг. Драконы-пришельцы готовы выпустить на поверхность всех демонов, чтобы завладеть священными артефактами.

Природные катастрофы обрушились на Землю за неделю до Пасхи. Сдвиги тектонических плит наблюдаются по всему Тихому океану. Сын-переросток вулкана Кракатау начал извергаться и может вызвать цунами. Пришельцы ищут реликвии затонувших богов и саму Атлантиду на дне океана и ради этого готовы вывернуть Землю наизнанку, считают уфологии.

Ради древних технологий атлантов, Нибиру разрывает планету метеоритами, которые будут падать на Землю еще несколько дней, , по прогнозам астрономов до 25 апреля, однако самый мощный удар на планету обрушится сегодня ночью, что может окончательно добить Дальний Восток РФ, если вулканы Камчатки не выдержат атаки и начнут извергаться.

Эксперты считают, что ануннаки хотят вернуться на Землю и могут превратить христианский праздник в самую кровавую Пасху за последние 1700 лет. Любые потери для них ничто в сравнение с бесценной табличкой с петроглифами атлантов, которую дает власть над погодой и стихиями, и копьем спартанского царя Леонида, последнего потомка атлантов, которым позже убили Христа, а затем оно попало к Гитлеру. Без таблички они не смогут изменить реальность и сделать планету пригодной для проживания, а без копья, которое, как известно, дает оратору власть над толпой, не смогут сохранить свое влияние на Земле.