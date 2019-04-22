Что же они ищут: Высадку десантника Нибиру засняли в Иордании

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Пришельцы намерены найти Яблоко Эдема. Этот артефакт атлантов позволит им воздействовать на сознание землян.Если им удастся найти его,то возможно судный день удастся «оттянуть» на некоторое время.

Вчера жители дальнего Востока могли наблюдать очень интересное зрелище. В Иордании в пустыне Вади-Рам удалось обнаружить и заснять на камеру НЛО и пришельца, который увидев людей быстро исчез. Охотники за инопланетянами заявили, что это был посланник Нибиру.

Что он делал тут и почему выбрал Дальний Восток? Эта пустыня не зря стала местом высадки инопланетного гостя. В доисторические времена на её территории были обнаружены могильники и петроглифы, что указывало на значимость Вади-Рам как места обитания людей в древности. По сегодняшний день историки находят там артефакты и считают это место мистическим.

Уфологи и ранее предполагали, что в этом месте может быть военная база посланников с Нибиру, а сейчас эти догадки подтвердились. Очевидно, что инопланетянин хотел попасть в подземную военную базу, но увидев камеры быстро телепортировался.

Возможен ещё второй вариант, почему инопланетян так привлекает это место, ведь их не впервые там «засекли». Конспирологи считают, что они что-то ищут и периодически прилетают на Землю с разведывательной операцией. Что же они ищут?

Если учесть мистичность места в котором их обнаружили, то скорее всего они ищут артефакт атлантов, который способен воздействовать на сознание людей, то есть Яблоко Эдема. Ведь, насколько известно, именно к этому и стремятся инопланетные гости. Они либо хотят уничтожить Землю, либо управлять землянами.

В любом случае эти визиты не сулят землянам ничего хорошего. Сейчас практически каждый день уфологи со всего мира сообщают о фактах присутствия инопланетных гостей на Земле. Теперь этот случай, когда высадку десантника Нибиру засняли в Иордании. Похоже самые страшные предсказания конспирологов всё же начинают сбываться и через 6 дней на Земля не останется живого места.