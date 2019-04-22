Полет корабля «шахтеров» Нибиру попал ни видео: Пришельцев заинтересовала редкая руда в Африке

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Инопланетные инженеры пользуются запасами редких металлов для создания сверхмощного оружия, заявляют уфологии.

Очевидец заметил необычный объект в небе над столицей Кении – Найроби. Изначально НЛО приняли за атмосферную аномалию, но к началу съемки необычный объект начал описывать круги по ночному небу. Можно было бы предположить, что на видео попал дрон, но подобные аппараты не могут летать на такой высоте. Уфологи убеждены, что на фото попал добывающий корабль инопланетян.

Так, на территории африканской страны расположены крупнейшие залежи редких металлов и руд – барита, флюорита, и ниобия. Альтернативные ученые предполагают, что подобные ресурсы не встречаются на Планете Х и тех местах, куда могут попасть ануннаки. Это объясняет инопланетную активность в этом регионе. Можно предположить, что загадочный корабль неизвестным способом поглощал полезные ископаемые, описывая круги в ночном небе. Уфолог Ник Поуп ранее высказывал предположения о ценности Земли для инопланетян. Так, альтернативный ученый убежден, что только на нашей планете есть компоненты для создания сверхмощного оружия.

Единого Мнения конспирологов относительно назначения загадочного оружия пока нет. Эксперты считают, что и без него у инопланетян достаточно ресурсов для уничтожения человечества, а ресурсы нужны для борьбы с неизвестной расой, которая обитает за пределами нашей галактики. В таком случае, полет корабля «шахтеров» Нибиру, который попал на видео, человечеству не несет опасности. Специалисты считают, что пришельцев заинтересовала редкая руда в Африке, и человек пока не мешает им ее добывать.