Нибиру высадила космический десант на Землю: Ожидается гибридная война

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Жители Бразилии сняли на видео гигантский корабль пришельцев. Космическая машина зависла в воздухе без движения.

21 апреля в 8:00 утра над Бразилией завис гигантский неизвестный объект. Очевидцы отметили, что он не совершал никаких действий в воздухе. Однако позже жители заметили, что из огромного корабля вылетел меньший НЛО-объект, который направился в сторону Северной Америки. После этого космический гигант безследно исчез.

Днем позже, 22 апреля, жители Калифорнии увидели 4 небольших неизвестных летающих корабля. Они покружились вокруг штата, а потом улетели в сторону Каскадных гор. После их следов не наблюдали.

Эксперты утверждают, что эти действия подтверждают агрессивные намерения жителей Нибиру. Специалисты будут искать факты, что планета Х высадила свой десант на Землю.

По мнению ученых, если в ближайшее время не удастся установить контакт с пришельцами и «создать» мирный договор, то гибридная война станет реальной. Ожидается, что пришельцы используют новые технологии, чтобы полностью подчинить Землю.