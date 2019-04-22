Пришельцы готовят космическую боеголовку: Опасный астероид может уничтожить человечество

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У NASA мало времени, чтобы предотвратить конец света. Учёные насчитали 8000 опасных астероидов вблизи Земли и работают над созданием сверхмощного телескопа, который «увидит» опасность.

NASA стремится запустить космическую камеру, чтобы изучить все астероиды вблизи Земли. Это связано с тем, что сейчас угроза гибели становится всё более реальной, опасный астероид может уничтожить человечество. Учёные предполагает, что именно столкновение Земли с астероидом приведёт к Апокалипсису, поэтому необходимо точно знать, откуда именно «прилетит» смерть.

Сейчас учёные работают над созданием сверхмощного телескопа, который сможет прослеживать космическое пространство во всех направлениях, но теперь возникает необходимость расторопности. Главным актуальным вопросом остаётся то, когда именно произойдёт столкновение, поскольку для перехвата астероида потребуется не меньше десяти лет, а этого времени у нас может просто не оказаться.

На данный момент обнаружено 8000 астероидов, которые могут представлять опасность для Земли. В их число также вошли небесные тела размером более 1 километра. Космический зонд IMAP будет запущен только в 2024 году, сейчас же все силы будут направлены на создание телескопа. Предполагается, что к 2023 году начнётся непрерывная съёмка, их можно будет увидеть задолго до их близкого приближения.

Одной из причин, которая напугала учёных, оказалось приближение небесного тела, размер и скорость которого было очень сложно определить при наличии «земных» технологий. Упавший на востоке США астероид мог оказаться чем-то более внушительным и опасным. Несмотря на то, что в данном случае привлекли его необычные цвет и форма, существуют более глобальные космические проблемы.

Уфологи даже делают акцент на том, что прилетевший астероид является «подарком» от Нибиру и что пришельцы готовят космическую боеголовку. Согласно существующему мнению, пришельцы запускают астероиды для уничтожения человечества, об этом говорит, что с появлением иноземных существ в нашей галактике вокруг Земли стали возникать необычные свечения, количество астероидов резко увеличилось. Предполагается, что это военные корабли инопланетян, которые учёные по ошибке принимают за астероиды.