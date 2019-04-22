Пришельцы-шахтёры воруют золото России: Инопланетные гномы высадились в Сибирь на Тунгусском метеорите

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Сибирь заселяют карлики-инопланетяне. Это подтвердил шахтёр-очевидец, который прожил с «карликами» 5 лет, считают уфологи. Пришельцы якобы совершили посадку в Россию с Тунгусским метеоритом, узнав о местных запасах золота.

Тунгусский метеорит является самым загадочным объектом для учёных уже более 110 лет. По их мнению, его падение оказало воздействие не только на флору и фауна Сибири, но и на всю Землю. В свою очередь уфологи утверждают, что на самом деле инопланетные гномы высадились в Сибирь именно на Тунгусском метеорите, поскольку в нем отсутствую частички магния, который наблюдается во всех подобных инопланетных телах. Также имеет значение и место его падения, которое находится недалеко от кратера древнего вулкана, который функционировал 200–250 миллионов лет назад. Это позволило пришельцам без труда спуститься под землю в поисках золота и местных драгоценностей, считают эксперты.

Еще с начала 19 века в Сибири началась золотая лихорадка. Уфологи уверены, что узнав об этом, инопланетяне не остались в стороне и решили посетить Землю. Падение метеорита сопровождалось 4-часовой бурей и 15-часовым свечение облаков, которое наблюдалось даже в Лондоне. Деревья Сибири были положены в форме крыльев бабочки, что также указывает на космическое вторжение. Лишь три года спустя, учёные отважились на посещение места падения и дальнейшие исследования. Уфологи считают, что за это время инопланетяне могли не только утилизировать следы своего прибытия, но и спуститься глубоко под землю, где их невозможно найти.

Абсолютно все конспирологи не сомневаются в существовании гномов и недавний рассказ китайского копателя частично подтвердил их теории, натолкнув на новые мысли. В следствие аварии на шахте мужчина оказался в плену у пришельцев и считался без вести пропавшим. Однако спустя 5 лет он вернулся и рассказал невероятную историю о подземных жителях, которые дали ему все и приняли за своего, но в тоже время не стали держать и отпустили на поверхность, поделившись добытым богатством.

Выходит, что пришельцы-шахтеры не несут землянам никакой опасности, по крайней мере, если верить теориям уфологов. Кроме того, карлики якобы исцелили китайца, подарив ему здоровье 25 летнего человека в его 39 лет. Но эксперты всё же не могут дать ответ на вопрос, почему они воруют золото России. Возможно это ценный элемент для поддержания жизни на родине пришельцев, а возможно – незаменимый металл для оружия и помощь одному человеку, это всего лишь обман.