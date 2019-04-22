Летящих ящеров с Нибиру услышали в «Роскосмосе»: Библейское пророчество о «Кровавой Пасхе» подтвердила кость дракона-ангела

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На звукозаписи звёзд слышны переговоры и звуки полёта инопланетных драконов. Эти существа уже обитали на Земле в древности, но переместились на более подходящую планету, считают уфологи. В Библии их называли «падшими ангелами», а альтернативная наука прозвала их «ящерами с крыльями», которые якобы обитают на Планете Х.

Похоже, что Апостол Иоанн Богослов, написавший книгу об Апокалипсисе, не ошибался. Его библейское пророчество о «Кровавой Пасхе» за последние месяцы собирает всё больше подтверждений. На днях, специалисты в «Роскосмосе» продемонстрировали всему миру звуки Вселенной, издаваемые пульсарами.

Уфологи досконально изучили материал и пришли к сенсационному выводу, что на звукозаписи пробивается треск, похожий на крики дельфина. Они утверждают, что эти звуки издают живые существа. «На аудиодорожке мы услышали переговоры драконов, летящих к Земле с Нибиру», - заявили в сообществе американских уфологов.

Конспирологи считают, что сама Нибиру ежедневно становится всё ближе. Об этом говорит недавний снимок из российского Ульяновска. На фото виден солнечный рассвет, над которым чётко виднеется силуэт космического объекта. Специалисты уверяют, что это не может быть бликом, так как Солнце отражается внизу. К тому же, уфологи всё чаще находят следы ящеров с Нибиру. Известная конспирологическая теория, что данные существа являлись древнейшими обитателями Земли, недавно нашла подтверждение. Археологическая экспедиция в ЮАР обнаружила огромную кость неизвестного создания. Считается, что кость дракона-ангела, которая якобы и подтвердила грядущий конец света. По мнению уфологов, она принадлежит ящерам, которых в Библии называли «падшими ангелами». Теперь они снова возвращаются на нашу планету, и если верить библейскому пророчеству – несут Апокалипсис.