«Взгляд в ужас»: NASA опубликовало фото с изображением Нибиру

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Астронавт NASA сделал фотографию южной части Индийского океана с борта Международной космической станции, на которой видна планета Нибиру.

Фото было опубликовано на официальной странице инстаграм обсерватории NASA. На фото отчетливо видна окружность красного цвета. Уфологи изменили цветокоррекцию изображение, что окончательно подтвердило, что на фотографии запечатлена огромная красная планета. Сомнений не оставалось - это та самая Планета Икс.

Примечательно то, как именно было подписано изображение: «Gaze in awe», что дословно переводится как «Взгляд в ужасе».

Судя по настораживающей подписи всемирного, научного гиганта NASA, в сообщении есть скрытый смысл. Конспирологи уверены, что это ничто иное, как признание в существовании опаснейшей планеты Нибиру и в том, что она несет ужас и смерть человечеству.

На счету у космической обсерватории немыслимое количество фотографий из космоса, похожих на эту, именно поэтому, конспирологи утверждают, что эта фотография сделана не просто «для красоты». Она несет в себе ужасающее признание ученых в существовании смертоносной Планеты Икс, которая, вероятно все же столкнётся с Землей 28 апреля, как уже было ранее предсказано уфологами.

Поводов для подобных предположений не мало. Во-первых, NASA не комментирует любые слухи, исследования и выводы, посвященные планете Нибиру. Это может означать, что в случае, если «правда вскроется», NASA не будет подвержена обвинениям в сокрытии фактов, ведь в они попросту отмалчивались.

Во-вторых, периодически из фотогалереи обсерватории исчезают фотографии, на которых были зафиксированы и, видимо, упущены учеными из виду доказательства существования вредоносной планеты.

И последнее – фотография с изображением Нибиру, с подозрительной подписью.

Вероятно, в NASA стремятся избежать паники, ведь если существование Нибиру будет официально подтверждено, население Планеты охватит страх гибели. Однако, конспирологи уверены, что у всемирной космической организации есть план по спасению Земли, а в случае хаоса, план может быть сорван, что и побуждает астрофизиков скрывать информацию от землян.