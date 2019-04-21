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Цифалоподы портят технику Илону в ответ на сотрудничество с Нибиру.

Сегодня, 21 апреля, компания SpaceX Илона Маска заявила об испытании во Флориде «капсульной аномалии». Ранее эта проблема была сообщена компанией «Флорида сегодня», в которой говорилось, что над объектами SpaceX поднимался оранжевый дым, и что аномалия была зафиксирована без травм.

«Первоначальные испытания были успешно завершены, но окончательное испытание привело к аномалии на испытательном стенде», - говорится в сообщении компании.

NASA выделило SpaceX и Boeing в общей сложности 6,8 миллиардов долларов на создание конкурирующих ракетных и капсульных систем для запуска астронавтов на орбиту с американской земли. Компания SpaceX у Илона Маска пострадала от аномалии в одной из капсул Crew Dragon во время проведения испытаний двигателей на станции ВВС Кейп-Канаверал во Флориде, сообщает компания.

Однако, есть подозрение, что Илону Маску помогли стать лузером. Это же надо было как подбирать персонал, чтобы SpaceX потеряла первую ступень Falcon Heavy. Эксперты по конспирологии настаивают, что Маску мстят пришельцы. Не раз говорили, Илон замешан в плане пришельцев, которые жаждут поработить планету. Именно для достижения этой цели якобы Маску и предоставили чертежи всех космических устройств и ракет, аналогов которым ещё нет в мире. Возможно, SpaceX уже на кону из-за постоянных контактов Илона Маска с несколькими расами пришельцев. Не исключено, что расчётливый Маск ведёт двойную игру, ведь его партнёрами могут быть цифалоподы, которые славятся своей способностью влиять чуть ли не магическим образом на технику. Уфологи предполагают, что именно эта раса могла исказить всю технику Маска и привести к тотальной аномалии, которую Илон пока не признаёт. Также, возможно, Пришельцы с Нибиру не приняли двуликости Маска, которому дали секретные технологии и теперь не хотят с ним сотрудничать.