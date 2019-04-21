«Главный враг» Зеленского оказался пришельцем с Нибиру - На МКС засняли высадку «инопланетного адвоката» с миссией сорвать выборы в Украине

Сегодня, 18:00

Помешать Зеленскому стать президентом решили и на Планете Х. Инопланетный партизан высадился над Киевом, чтобы сорвать президентскую гонку. Пришельцы уже начали внедрять «межгалактические деньги», в попытке колонизировать Землю, считают уфологи.

Выборы в Украине очень сильно могут расшатать Европу и РФ, но появились доказательства, что соседнее государство и братский народ может быть ведомым из-за пришельцев. Именно высадка гонцов с Нибиру попала в поле зрения уфологов, которые собрали реальный компромат на Зеленского и близких ему людей. Исследователи сверхъестественного заявили, что ночью перед выборами пришельцы высадились над Киевом. Миссия гонцов была чётко обозначена: Любыми способами сорвать или повлиять на итог голосования украинцев. Расположение этой страны хорошо может повлиять на «военный старт-ап», который могли задумать инопланетяне, дабы развязать Третью мировую войну между РФ и Европой.

Сегодня ночью, 21 апреля, некий Андрей Хилько подал иск против Зеленского и решился снять его с кандидата на пост президента Украины. Этот вызов расценили как необоснованную шутку, но в Сети нашли компромат на Хилько. Оказывается, этот гражданин имеет на руках патент на неизвестную валюту SMEP - (Space mobey every planet).

На форумах в соцсети уже выяснили, что она создана в 2017 году и имеет в своём понимание полную ресруктуризацию банковской системы Украины к 2100 году. Такой дальновидности не наблюдалось никогда среди украинцев, но именно Хилько сделал такой прорыв, что и стало объектом изучения уфологов. Эксперты предположили, что «главный враг» Зеленского оказался пришельцем с Нибиру.

Камеры МКС засняли высадку «инопланетного адвоката» с миссией сорвать выборы в Украине, считают уфологи. Сообщается, что после неудачной атаки на ум спящих украинцев ночью с 20 на 21 апреля пришельцу пришлось собирать миссию и вновь возвращаться на Нибиру. Об этом даже свидетельствуют камеры МКС. Они по неизвестным причинам отключились в первой половине дня.

Именно в это время МКС пролетала над Украиной, резко оборвалось вещание над Днепром, а над Киевом удалось включить аппаратуру. Предполагается, что в этот отрезок времени пришельца, провалившего спецзадание, откомандировали на НЛО на Планету Х. Пока ему удалось запатентовать «межгалактические» деньги и навести шорох перед выборами в Украине 2019 года, но всё же, главное он сделал – посеял панику и непонимание среди людей. Сейчас уфологи ищут новые доказательства вторжения пришельцев в избирательный процесс в Украине, и в соцсетях люди уже начинают выдвигать свои, схожие с экспертами, предположения.