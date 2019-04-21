Захват без войны: У активного вулкана на Филиппинах обнаружили НЛО

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Пришельцы планируют повлиять на земные процессы с помощью вулканов.

Очевидец, решивший зафиксировать на видео дымящийся вулкан Майон на Филиппинах, стал невольным свидетелем инопланетной активности. Небольшой летающий объект подлетел к кратеру, а через несколько секунд скрылся в дыму. Можно было бы предположить, что это дрон, но вблизи не было людей, которые могли бы им управлять. Видимо, пришельцы планируют захват Земли без войны. Нет сомнений, что у активного вулкана на Филиппинах обнаружили НЛО.

Продолжение... Нотр-Дам сожгли летающие пришельцы: Нибиру построила базу в Португалии для уничтожения Европы Разведчики уже летают по Европе, подготавливая всевозможные теракты перед масштабным наступлением. Базу инопланетян построили на берегу Атлантики, считают уфологи. Вулкан Майон печально известен своими извержениями, которые уничтожили три города. Последний раз он был активен в 2006 году, но наступление следующего извержения вулканологи не могут предсказать точно. Уфологи считают, что инопланетяне пытаются ускорить наступление активности вулкана, так как его потенциала может хватить на уничтожение Филиппин. Это может быть своеобразной «репетицией» перед полноценной активацией «вулканического оружия». По мнению альтернативных ученых, после Филиппин инопланетяне будут влиять на вулканы на Камчатке.

Стоит отметить, что это не первый случай инопланетной активности у вулканов. Ранее необычный объект был зафиксирован перед извержением вулкана Йеллоустоун. Так, уфолог Скотт Уоринг убежден, что жители планеты Нибиру изучают возможность уничтожить Землю изнутри, влияя на тектонические плиты. Эту теорию подтверждают недавние наблюдения за японским вулканом Асо, извержение которого стало полной неожиданностью. Не исключено, что его спровоцировало сближение Земли с Планетой Х, гравитационное поле которой повлияло на земные процессы.

В таком случае инопланетянам не понадобится полномасштабное вторжение, что бы нанести вред нашей планете. Возможно, НЛО приближаются к вулканам в момент извержения для контроля над результатами деятельности инопланетных сил. Альтернативные ученые связывают это с прогрессом, который наша наука демонстрирует в изучении ранее неизведанных уголков Вселенной. Вероятно, ануннаки остались недовольны фотографией черной дыры. Многие конспирологи уверены, что эксперты NASA запечатлели корабль с Планеты Х, приняв его за черную дыру.