Нотр-Дам сожгли летающие пришельцы: Нибиру построила базу в Португалии для уничтожения Европы

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Разведчики уже летают по Европе, подготавливая всевозможные теракты перед масштабным наступлением. Базу инопланетян построили на берегу Атлантики, считают уфологи.

Работник одного португальского офиса заметил необычный объект, пролетевший на высоте 13-го этажа. Существо, похожее на гуманоида, было высотой около двух метров. Что примечательно, у необычного «десантника» не было видно каких-либо двигателей или пропеллеров – пришелец передвигался за счет неизвестных сил. Как отмечается, загадочный объект некоторое время находился в воздухе, после чего моментально превратился в исчезающую точку.

По мнению экспертов, увиденный объект не может быть дроном, а его неожиданная пропажа не поддается научным объяснениям.

Стоит отметить, что подобное явление типично для этой территории. Так, недавно уфологии зафиксировали объект, летящий со скоростью звука в горах соседней Испании. Диск вылетел из замаскированного входа в горах, скрывшись через мгновение. Ранее предполагалось, что база Нибиру находится в Европе. По мнению альтернативных ученых, комбинация гор и акватории океана делает Португалию наиболее благоприятным районом. Так, уфолог Скотт Уоринг убежден, что океан позволяет пришельцам с Нибиру скрыть обширный комплекс, используемый для наблюдения за активностью человечества.

Ранее выдвигались предположения о связи резонансных происшествий с инопланетной активностью. Вполне возможно, что собор Нотр-Дам-де-Пари сожгли подобные летающие пришельцы, а «делегация» Нибиру построила базу в Португалии для уничтожения Европы.

Не исключено, что это является ответом на прогресс нашей науки. По мнению уфологов, последняя активность астрофизиков имеет «двойное дно», а первая фотография черной дыры является попыткой человечества узнать тайны своих соседей по галактике. Конспирологи уверены, что черная дыра на фотографии является военным кораблем с Нибиру, который приближается к Земле.