Нибиру получила сигнал бедствия - Не выдержавшие пыток в США пришельцы вызвали подмогу и устроили волну землетрясений

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Мерцающий НЛО вырвался из плена и мог передать сигналы SOS. Заключённые инопланетяне якобы вызвали масштабные землетрясения для побега корабля-передатчика, который попал на видео. Планета Х уже на подлёте. Она поможет инопланетным пленникам и развяжет войну с Землей, заявили уфологи.

Учёным удалось выяснить, что в Южной Калифорнии на протяжении десяти лет происходило 1,8 миллиона подземных толчков. Они остались незамеченными, поскольку по шкале Рихтера амплитуда составляла всего 0,3. Несмотря на то, что их практически нельзя почувствовать, они происходят каждые 174 секунды.

Сейсмологи начали изучать более мелкие толчки для того, чтобы создать современный каталог землетрясений для южной Калифорнии и предотвратить опасность в дальнейшем. Эти незначительные землетрясения скорее напоминают фоновой шум, чем что-то большее. Однако, с точки зрения уфологов подземные толчки имеют иное происхождение. Об этом впервые заговорил бывший сотрудник секретных служб США Боб Лазар. Согласно его словам, у американских властей под землёй находится база, где происходят опыты над инопланетянами. Инженер отмечает, что видел не только космические аппараты пришельцев, но и самих иноземных существ.

Проанализировав эту информацию, уфологи пришли к выводу, что подземные толчки являются сигналом, которые послали пришельцы своим собратьям. Они якобы не выдержали пыток в США и устроили волну землетрясений. Считается, что пришельцы вызвали подмогу. Постоянные толчки свидетельствуют о том, что под землёй действительно происходит какое-то движение.

Подтверждением данной теории учёных является снимок, сделанный Google Maps в районе базы секретных служб США. На фотографии видна взлётная площадка для инопланетных кораблей: у горы была «срезана» часть верхушки и сделаны 3 больших, ровных входа. Уфологи полагают, что это база космических кораблей инопланетян, которую удалось выследить американским военным.

Альтернативные учёные пришли к выводу: существует прямая связь между пленом инопланетян и приближением Нибиру, планеты, которая является их домом, она получила сигнал бедствия. Не выдержавшие пыток пришельцы готовы спасти своих разведчиков, а те, чувствуя приближение знакомых вибраций, активно рвутся на поверхность.

Об этом свидетельствует и появление НЛО над штатом Калифорния, который является одним из самых уфологических регионов. Красный мерцающий шар поднялся в небо над секретной базой США. Уфологи предположили, что инопланетные разведчики полетели навстречу своим братьям с добытой о людях информацией.