Ученые: Луна – это компьютеризированная машина, контролирующая Землю.

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Журналист Линда Моултон Хоу, являющаяся лауреатом премии «Эмми» недавно нашла новые доказательства того, что Луна – это компьютеризированная машина, которая следит и контролирует Землю.

Ранее попытки доказать гипотезу пытались ученые из Америки и России.

«На самом деле Луна выглядит скорее, как полое тело, чем однородная сфера» - написал Гордон Макдональд – ученый из NASA в своём исследовании 1962 года.

Далее поддержали данные предположения ученые из России – Александр Щербаков и Михаил Васин, опубликовав статью "Луна - создание инопланетного интеллекта?" в журнале советского времени «Спутник». Тогда была выдвинута теория о том, что помимо землян во Вселенной существуют и другие существа обладающие разумом.

Ученый Отто Биндер рассказал, что любителям радио удалось прослушать секретный разговор с Управлением полетами в то время, как астронавтов высаживали на Луну. Предполагается, что в разговоре был спор о неопознанных объектов на Луне, находящихся рядом с кратером. Однако данные предположения не были приняты в серьез из-за чего не были преданы огласке.