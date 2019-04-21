«С Луны спустились»: НЛО пролетело в небе над Москвой

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Над Москвой обнаружен неопознанный летающий объект. Уфологи уверяют, что пришельцы – обитатели Луны.

Несколько часов назад один из жителей Москвы снял и опубликовал видео, где вполне отчетливо видно, что в небе пролетел объект овальной формы.

Ранее было обнародовано предположение о том, что инопланетяне базируются на Луне. Были даже найдены соответствующие снимки в галереи NASA, на которое уфологи обратили особое внимание. Они посчитали, что снимки свидетельствуют о существовании инопланетных цивилизаций и о том, что обитатели этих цивилизаций враждебно настроены к землянам.

Уфологи высказали предположение о том, что неопознанный летающий объект над москвой «спустился именно с Луны». Нередко в сети появляются подобные снимки и видеозаписи, не были опубликовываны, разве что, видео живых инопланетян.

Конспирологи уверены, что мировое правительство давно осведомлено о существовании приближающейся угрозы, поскольку официальные лица и крупные организации, изучающие космос подозрительно игнорируют все подобные предположения. Обратите внимание, не опровергают, а именно игнорируют, что может свидетельствовать о том, что существование враждебно настроенных существ во Вселенной реально.

НЛО над Москвой может говорить о том, что свое вторжение инопланетяне планируют начать с огромного мегаполиса, где можно будет скрыться в толпе и нанести удар изнутри. Конспирологи считают, что Москва для такого плана отлично подходит, однако пришельцы, возможно, не пользуются привычной нам логикой и поэтому нападения можно ждать отовсюду.