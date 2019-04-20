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Совместная миссия по исследованию спутника Земли может начаться в 2023 году.

В центре исследований Луны и космоса китайского национального космического управления заявили, что Китай планирует совместные с Россией исследования Луны. Так как на 2023 год назначено исследование Луны с орбиты российским аппаратом «Луна-26». В то же время китайский зонд «Чанъэ-7» будет отправлен на орбиту. Китайскими и российскими специалистами принято решение об обмене данными и сотрудничестве в данных проектах. Ученые считают, что совместные исследования Луна будут полезны обеим государствам.

Совместные работы по космосу ведутся государствами уже достаточно давно в связи с рядом соглашений в сфере исследований спутника Земли.

Китай в будущем планирует высадить человека на поверхность Луны. С 1972 года после миссии «Аполлон-17» (которую подвергают сомнению целый ряд исследователей) на поверхность Луны не ступала нога человека.