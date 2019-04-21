Риск за миллионы: Самыми богатыми людьми в колониях на Марсе станут «астероидные» шахтёры

Сегодня, 05:00

Добыча редчайших минералов и топливных элементов будет необходима для процветания земных поселений. Повышенные заработные платы обусловят смертельный риск и крайняя сложность профессии.

Совсем недавно учёные с упоением читали романы писателей-фантастов о покорении других планет, а уже сегодня ведущие умы человечества строят планы по скорой колонизации Марса, готовя к этому первых добровольцев. Известный миллиардер Илон Маск уже нашёл землян, готовых отправиться в опаснейшую миссию, а инженеры под его руководством создают образцы ракет, которые доставят их на Красную планету. В связи с международным интересом к лунной и марсианской колонизации экономические эксперты начали размышлять над тем, какой тип экономики будет присущ первым инопланетным поселениям людей. После исследования первых проб марсианской породы многие учёные выразили опасение в том, что Красная планета может быть не так богата на ископаемые виды топлива, как Земля. Немалая часть экспертов склоняется к мнению, что самыми богатыми людьми на Марсе будут «астероидные» шахтёры, ведь на их плечи упадёт обязанность по добыче редких полезных ископаемых в экстремальных условиях открытого космоса.

Подобные вещества в большинстве своём образуются за счёт разложения и видоизменения биоматериала, остающегося после смерти живых организмов, которых на Марсе попросту нет. Именно поэтому человечеству, скорее всего, придётся добывать необходимые ресурсы на пролетающих мимо астероидах. Сложно представить, как много факторов будут приводить «астероидных» шахтёров к гибели, начиная от утечки кислорода, оканчивая выбросами специалистов в открытый космос. Риск за миллионы должен найти своих почитателей, ведь обязательно найдутся те, кто захочет большего, чем просто выращивать овощи в теплицах и отвечать за ремонт водных систем в поселениях. Безусловно, в будущем процесс обработки астероидов будет полностью автоматизирован, но до этого, видимо, благополучие первых поселенцев на Марсе будет держаться на отчаянных смельчаках.