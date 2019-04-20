NASA впервые отправило в космос летающих роботов-пчёл

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Они сыграют важную роль в исследовании Луны, Марса и прочих планет Солнечной системы.

17 апреля этого года со стартовой площадки в Вирджинии NASA впервые отправило в космос вместе со своими партнёрами коммерческими компаниями летающих роботов-пчёл. Амбициозный проект американского агентства получил название Astrobee. Он представляет собой свободно летающую систему из трёх роботов: Honey, Queen и Bumble. Основная цель Astrobee – испытание в космосе автоматизированных платформ в условиях невесомости. На данный момент осуществился запуск только двух роботов. Их назвали пчёлами, поскольку эти насекомые известны всем своим трудолюбием. Впереди у Astrobee много работы и на выходе после экспериментов должно появится новое аппаратное и программное обеспечение для полётов.

Вместе с Honey, Queen и Bumble в космос отправят док-станции. Роботы-пчёлы летают внутри МКС благодаря мощным электрическим вентиляторам, которые создают жужжание, похожее на звук настоящих насекомых. Платформу Astrobee собираются использовать для выполнения рутинных задач. Это освободит время космонавтов на решение более сложных проблем.

Роботы-пчёлы определяют местонахождение с помощью спутниковых систем. Astrobee собираются отправлять на разведку при изучении других планет. Известно, что космические путешествия опасны из-за повышенного уровня радиации. Роботы-пчёлы защитят учёных на МКС от перегрузок, облучения и увеличат их производительность труда.