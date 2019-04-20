«Земные» пришельцы начали войну с Нибиру

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Уфологи заметили следы применения массивного лучевого оружия против кораблей аннунаков. Судьба человечества отныне зависит от развитых инопланетян, защищающих Солнечную систему, считают специалисты.

С тех пор, как продвинутые оптические приборы появились в свободной продаже, тысячи энтузиастов по всему миру принялись вглядываться в глубины космоса, пытаясь отыскать признаки внеземной жизни. Недавно одному из уфологов удалось наткнуться на явные доказательства, подтверждающие, что «земные» пришельцы начали войну с аннунаками с таинственной планеты Нибиру, о которой уже не раз упоминалось в материалах информационного агентства «ВладТайм». Вооружившись мощным телескопом, астроном заметил массивный луч, который разрушил рядом с Солнцем объект громадных размеров. По всей видимости, обитатели Нибиру послали на Землю корабль с захватнической армией, а некие инопланетные существа, обороняющие территорию Солнечной системы, уничтожили космический челнок, разрушив его на мелкие части с помощью некой лазерной установки. На фото, предоставленном уфологом, отчётливо видно, что ярчайший луч пронзил некий объект, развалившийся на части прямо в открытом космосе, о чём свидетельствуют множественные обломки.

Тысячи людей по всей Земле уже не раз становились очевидцами появления НЛО и других признаков инопланетной активности. Уфологи полагают, что более развитые формы жизни, скрывающиеся на одной из планет Солнечной системы, регулярно навещают землян, наблюдая за их повсеместным развитием, а также пользуются ресурсами Голубой планеты. Похоже, звёздные покровители человечества узнали о приближении инопланетных захватчиков и решили обезопасить себя и землян, уничтожив угрозу продвинутым оружием. К тому же мощности лучевой установки пришельцев должно хватить даже для повреждения самой Нибиру, а не только её кораблей с аннунаками на борту. Не исключено, что после такого предупредительного выстрела обитатели Планеты Х сделают всё возможное, чтобы изменить курс Нибиру и избежать встречи с защитниками Солнечной системы.