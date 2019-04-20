Конец неизбежен: Под магнитной бурей 20 апреля может скрываться вторжение

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Плохое самочувствие, страх и неуверенность в завтрашнем дне это не последствия вспышек на Солнце, поскольку это ответ организма на приближение пришельцев.

Сегодня, 20 апреля, по сообщениям учёных Земля окажется под действием магнитной бури средней тяжести, спровоцированной вспышками на Солнце. Россиян предупреждали о возможном ухудшении состояния, головных болях и даже необъяснимых чувствах похожих на страх, беспокойство и даже неуверенность в завтрашнем дне. По словам медиков, справиться с таким состояние будет легче, если провести день без физических нагрузок на свежем воздухе. Рекомендуется отказаться от острой, солёной и жирной еды, чтобы организм не был чрезмерно перегружен. Также не стоит забывать о водном балансе, стоит пить чистую воду. Уфологи предполагают, что исследователи дурачат народ сказками о магнитных бурях и скрывают истинное вторжение на Землю космических кораблей пришельцев. Если это действительно так, то конец человечества неизбежен.

Ряд уфологов утверждают, что инопланетяне имеют сверхмощные технологии, позволяющие скрываться от людей. Если это так, то земляне могут попросту не увидеть громадный корабль пришельцев и не подозревать, что вторжение уже началось. Под магнитной бурей 20 апреля может скрываться настоящая межгалактическая война, ведь уфологи предупреждали о появлении пришельцев с Нибиру уже весной 2019 год.

В соцсетях россияне заявляют, что чувствуют ухудшение самочувствия и не понимают, как с этим быть. Боль г солнечном сплетении и чувство неоправданного страха делают людей уязвимыми, ведь здраво мыслить трудно, когда нет уверенности в себе. Таким образом, под магнитной бурей 20 апреля может скрываться вторжение, говорят уфологи. Медики настаивают на своей позиции и советах, а в это время учёные продолжают изучать активность Солнца.