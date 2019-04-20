С каждой минутой всё ближе! Как крупная сеть телескопов помогла засечь Нибиру?

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Учёные случайно наткнулись на объект колоссальных размеров, изучая размеры удалённых звёзд. У человечества остаётся крайне мало времени, чтобы подготовиться к последствиям сближения с Планетой Х.

Многим астрономам с помощью продвинутой оптики за последние несколько месяцев уже не раз удавалось зафиксировать приближение Нибиру, из-за чего уфологи сразу же забили тревогу, пытаясь предупредить человечество о неминуемой гибели. К тому же недавно крупная сеть телескопов, похоже, помогла засечь приближение Планеты Х, двигающейся с колоссальной скоростью по направлению к Земле. Неожиданная находка ждала группу американских учёных, определяющих размеры удалённых звёзд методом их затенения. В этом им помогает сеть телескопов под названием VERITAS, расположенная в штате Аризона. Каждый из оптических приборов состоит из зеркал общим диаметром в 12 метров, что позволяет экспертам засекать малейшие изменения в потоках света, исходящего от небесных светил. Однако, этот метод довольно проблематичен, ведь для звёздных замеров учёным нужно, чтобы свет от звезды заслонило некое тело огромных размеров. По сообщению специалистов, недавно им посчастливилось изучить новый красный гигант, после того, как его свечение на мгновение заслонило каким-то объектом.

Благодаря системе VERITAS, способной делать 300 снимков за одну секунду, астрономы успели уловить колебания света и определить размер и возраст звезды, так как тело, заслонившее светило, двигалось слишком быстро, чтобы задержаться на её фоне. Судя по всему, американские учёные случайно засекли передвижение Нибиру, которая с каждой минутой становится всё ближе к Земле, ведь небольшой астероид не сумел бы полностью затмить красного гиганта. В данный момент не известно, как человечество может избежать неминуемой гибели из-за гравитационного влияния Нибиру. Если Луна с её невыдающимися размерами является причиной приливов и отливов на Земле, страшно представить, что начнёт происходить с Голубой планетой по мере приближения объекта, в десятки раз превышающего её по размерам. Уфологи опасаются, что Нибиру повлияет на земные тектонические плиты и вызовет беспокойство Мирового океана вкупе с извержением всех вулканов.