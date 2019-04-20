На Марсе сфотографировали череп умершего существа - уфолог

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Ученые не прекращают споры о существовании жизни на Марсе. Исследователи делятся на два фронта в этом вопросе. Одни говорят, что на фотографиях с марсоходов только песок и камни, другие же – останки погибших форм жизни.

Недавно Скотт Уоринг из NASA сообщил, что на одной фотографии красной планеты определенно находится череп существа, походящего чертами на «Чужого». Шокирующая фотография быстро набрала популярность в сети. С ним не согласились некоторые коллеги, заявив, что Уоринг постоянно видит вместо камней «лица».

Однако, невозможно точно определить, что именно было сфотографировано на поверхности красной планеты. Совершенно ясно одно: если ранее ученые определили, что на Марсе когда-то была вода, то и скорее всего была и жизнь. Сейчас рано говорить разумная она была или нет.

Эта тайна останется нераскрытой до тех пор, пока человечество лично не увидит планету или не воспользуется технологиями, которые еще не увидели свет. По словам Уоринга, на Марсе сфотографировали череп умершего существа и это может свидетельствовать о наличие жизни на красной планете.