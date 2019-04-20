Марсоход NASA сделал снимок Земли перед смертью

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Погибший марсоход NASA успел передать домой невероятный снимок ночного неба над Марсом. Согласно нему, в марсианском небе нет ни одной звезды ярче Земли.

Мы привыкли к снимкам дневной поверхности красной планеты, которые регулярно шлют три марсохода NASA, работающие сейчас там. Но до них никому не приходило в голову заснять ночное небо.

Марсоходом Curiosity был передан на Землю снимок ночного неба – чёрная равнина на фоне космоса, где тускло мерцает самая яркая «звезда» Марса – планета Земля.

Известно, что в 2016 году Curiosity крепко «влип» - на Марсе разыгралась пыльная буря, накрывшая всю планету. В итоге связь с ровером была потеряна, снимок ночного неба можно считать последним приветом землянам.

Как шутят в сети, Земля сделала селфи с поверхности Марса. К слову, земное небо тоже довольно интересно своими яркими звёздами. Законным лидером является Сириус, немного уступает ему в яркости Полярная звезда. Также в ночном небе можно разглядеть голубую Венеру и красную точку Марс – особенно в часы «Великого противостояния», когда Марс подходит близко к Земле.

Кроме того, NASA показала фотографию спутника Фобос с поверхности Марса. 15-километровый серый камешек, висящий на орбите и ярко освещённый лучами солнца, выглядит совсем крохотным, не в пример нашей Луне.