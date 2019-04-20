Запуск корабля SpaceX отложен из-за пришельцев на МКС

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Гости с Нибиру захватили МКС, уверены российские уфологи. Тому есть множество свидетельств, одно из которых – отложенный вылет грузового корабля Dragon.

Илон Маск отложил вылет своего «Дракона», хотя, по сообщениям SpaceX, он уже готов к вылету. Финальной датой вылета назначен последний день месяца, 30 апреля.

По сообщениям компании, более ранний пуск «Дракона» невозможен из-за «ограничений возможности станции и механики орбиты». Невнятная формулировка в абсрактных словах смутила российских космологов-экспертов, которые вывели свою версию событий:

«С конца прошлого месяца в сеть поступают регулярные сообщения о захвате МКС пришельцами. Подтверждений множество – обрывы связи в прямом эфире, непонятные объекты на фото и видео, странное поведение NASA», - рассказывает эксперт из Дальневосточной ассоциации уфологических наук.

И правда, новостей о возможной экспансии – множество. По материалам РИА VladTime, в этом месяце к МКС даже должны были отправиться боевые группы Роскосмоса и NASA. Уфологи уверены, что ведущие космические компании старательно замалчивают истинное положение дел на орбите, чтобы не допустить панику и извлечь больше выгоды от контакта с пришельцами.

С такой трактовкой сложно не согласиться – возможность получить технологии пришельцев и на столетия перегнать мировой прогресс может оправдать риск и жертвы.

Что интересно, почти месяц назад Роскосмос также отложил вылет «Союза», сославшись на необходимость дополнительной проверки систем (внезапно). Уфологи ещё тогда объяснили это нежеланием ввязываться в орбитальную резню, устроенную пришельцами – пусть, мол, американцы сами разбираются, а мы подождём.

И вот, через месяц SpaceX откладывает свой «полёт Дракона». Что интересно, доставлять на станцию тонны грузов исправно продолжает NASA, их корабль Cygnus недавно забросил на МКС 3.5 тонны всяких штук, среди которых роботы, мыши, а также Кола и бургеры в тюбиках.

«Очевидно, что NASA вынуждены сами разбираться с «гостями» на МКС, пока остальные космические гиганты разумно стоят в сторонке и ждут», - сообщает российский уфолог.

К слову, в конспирологичских кругах гуляет такая версия, что знаменитая станция «Мир» была уничтожена пришельцами, а не выведена с орбиты из-за старости и ветхости.