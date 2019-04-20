Полосы Апокалипсиса: Предвестники «судного дня» могут раскрыть инопланетян на Земле

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Антарктида и Северный полюс стали базами, и уже запущена в воздухе сверхскоростная «канатная дорога», говорит уфолог.

Благодаря спутникам и современным технологиям астрономы могут делать впечатляющие наблюдения и открытия. Громадная белая полоса от Антарктиды до Северного полюса опоясала Землю. Этот удивительный факт буквально взбудоражил исследователей, которые заявили о наличии инопланетян в атмосфере Земли. Американский уфолог даже высказал предположение, что странная полоса может быть траекторией полёта неизвестного летающего транспорта. Также эксперты утверждали, что белая полоса может быть своеобразной «канатной дорогой» для пришельцев, путешествующих от базы к базе за короткий промежуток времени. Кроме этого с МКС не раз в последнее время удавалось запечатлеть странные объекты.

Птицы в космосе и НЛО уже никого не удивляют, ведь на расстоянии 30 км был замечен гигантский космический корабль пришельцев. Все эти события приверженцы конспирологической теории связывают с Апокалипсисом, намекая, что «судный день» не за горами. Подтверждая самые опасные догадки уфологов, астронавты ежедневно сообщают о новых случаях приближения НЛО. Если предположить, что полосы на Земле связаны с пришельцами, то, вероятно, это предвестники грядущего Апокалипсиса.

Уфологи откровенно признают возможную опасность и сообщают о сговоре пришельцев и американского космического агентства NASA. Если это действительно так, то белые полосы на Земле, они же предвестники «судного дня», могут раскрыть инопланетян на «зелёной планете». Таким образом, исследователи обеспокоены таинственным появлением странной полосы вокруг Земли, но есть предположение о его мистическом появлении из-за пришельцев. Эту теорию официально пока не подтвердили, исследователи собирают данные по вопросу и не спешат шокировать людей своими наработками.