Луна создаст «зелёный коридор» для пришельцев благодаря потоку Лириды

Сегодня, 04:00

Полнолуние стало прямым подтверждением заявления Уоринга касательно вторжения пришельцев во время апрельского потока Лириды.

С 16 по 28 апреля, земляне могли стать свидетелями ежегодного метеорного потока Лириды. Однако именно в это время (18-19 апреля) Луна достигнет полной фазы и тем самым создаст «зелёный коридор» для пришельцев. По словам исследователей, пик активности «падающих звезд» назначен на 21-22 апреля, как раз тогда, когда Луна встает в 11:30 вечера.

Ранее, тайваньский уфолог Скотт Уоринг заявлял о том, что благодаря потоку Лириды пришельцы смогут запросто проникнуть на Землю, но он даже не подозревал о том, что это будет вдвое легче. Информация о полнолунии ошеломила футурологов и те незамедлительно сопоставили ее с недавним прогнозом о вторжении инопланетных сил, назначенным на 21 апреля.

На протяжении всего года люди ждут апрельских «Лирид», ведь это сказочное зрелище, но в этот раз им придется приложить максимум усилий для того, чтобы разглядеть их за полнотой Луны. Именно в этот момент, по словам уфологов, Нибиру приблизиться к Земле на кротчайшее расстояние и пришельцам не составит труда проникнуть незамеченными.

«Звезды падали, как дождь», – так говорили о падении метеоритов китайцы, но футурологи не видят в этом ничего, кроме угрозы человечеству. Возможно именно так инопланетяне отвлекают людей и проникают в массы. Данное вторжение может стать самым масштабным за этот год, ведь метеоры могут появляться в любом месте неба.