«База над Солнцем»: Землю поработят «ядерные» пришельцы – учёный

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Появление звёздного десанта возле раскалённого Светила всё доказывает, предполагал кандидат технических наук Вадим Чернобров.

Третья планета от Солнца в скором времени может стать призраком космоса. Так утверждали древние племена Майя и пророки. Причиной смены сценария развития Вселенной должен был стать контакт с расами инопланетян. Есть две основные версии, почему может происходить вторжение. Эксперты предвидят, что воинственно настроенные «гости» решат захватить не только Землю, но и населяющих её людей. Землю поработят «ядерные» пришельцы, предполагал Вадим Чернобров. Его теоретические гипотезы очень сильно напоминали ближайшее будущее людей, ведь учёный говорил о существовании пришельцев способных строить сверхмощные корабли-невидимки. Чернобров утверждал, что инопланетяне способны высасывать термоядерную энергию Солнца ради заряда топлива своих космолётов. Более того, процесс занимает считанные секунды и именно во время «высасывания» энергии Светила Солнечной системы астрономы зафиксировали шарообразный корабль пришельцев.

Чудеса маскировки НЛО поражают и удивляют, но этот факт делает пришельцев не только интересным, но и опасным объектом для человека. Если учесть слова Черноброва, то каждая планета Солнечной системы может быть «двухэтажной», то есть быть с пришельцами ближе, чем хотелось бы. Если это так, то Землю может окружать невидимый корпус шарообразной базы пришельцев или же НЛО. После развития технологий и возможных испытаний с ядерным оружием пришельцы могут напасть на Землю, чтобы захватить территорию для своих потомков. Если это произойдёт, то стоит ждать скорого появления «звёздного десанта» с нанооружием.

Таким образом, учёный предвидел захват Земли пришельцами, имеющими сверхтехнологии и умеют «высасывать» энергию Солнца.