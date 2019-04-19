«Глушилка» пришельцев с Нибиру уничтожает спутники связи и телескопы перед вторжением на Землю – уфолог

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За последнее время сразу несколько орбитальных аппаратов перестало выходить на связь при весьма загадочных обстоятельствах. Лишив человечество спутникового сообщения, инопланетяне обеспечат себе фактор внезапности перед захватом землян, считает специалист.

Недавно многие израильтяне с замиранием сердца следили за высадкой космического зонда «Берешит» на поверхность Луны, которая прошла крайне неудачно. Эксперты из Израиля, отвечавшие за контроль аппарата, потеряли с ним связь прямо перед тем, как «Берешит» камнем упал на земной спутник. Уфологи сразу же обратили внимание на крах высокотехнологичного зонда стоимостью в 100 миллионов долларов, предположив, что к его крушению руку приложили обитатели таинственной планеты Нибиру. Неудача израильтян не вызвала бы столь громкого ажиотажа в уфологических кругах, если бы не новости о нескольких спутниках, вышедших из строя при довольно загадочных обстоятельствах. Буквально на днях представители компании Interslat подтвердили, что они потеряли связь с телекоммуникационным аппаратом Intelsat-29e, а до этого Россия утратила контроль над своим единственным орбитальным телескопом «Спектр-Р».

Список недавних космических неудач землян на этом не закончился, ведь ранее NASA потеряла связь со спутниками Mars Cube One, направлявшимися к Марсу. Таким образом эта проблема приобрела международный характер, после чего один из уфологов с уверенностью заявил, что высокотехнологичная «глушилка» пришельцев с Нибиру уничтожает спутники связи и телескопы перед непосредственным вторжением на Землю. Некоторые специалисты пояснили, что данная «глушилка» может тайно располагаться на поверхности Луны, так как недавно один из астрономов снял весьма странный объект колоссальных размеров на земном спутнике, который скоропостижно удалился на его тёмную сторону.

Быть может, израильский зонд «Берешит» был полностью исправен до того момента, как инопланетные существа включили своё устройство, которое и вывело из строя все системы аппарата. В конечном итоге земляне могут остаться полностью «слепыми» перед надвигающейся угрозой, если аннунакам с Нибиру удастся вывести из строя все спутники связи и телескопы, способные предупредить приближение Планеты Х.