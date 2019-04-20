Нибиру взорвет Тейде: Изумленные туристы наблюдали высадку НЛО на Канарах

Сегодня, 05:00

Извержение может начаться в любой момент и уничтожить Тенерифе. Планета Х продолжает двигаться к Камчатке, активируя вулканы по всему миру. Десятки очевидцев видели пришельцев.

Земля меняется прямо сейчас и никто не знает как это остановить. Ливни затапливают пустыни, на экваторе идет снег, Антарктида разламывается на части, северные льды тают, землетрясения происходят по всей планете, а вулканы, вместо того, чтобы извергаться из кратеров, «гонят» магму сквозь недра и сжигают все заживо.

Конспорологи уверяют, что тайное мировое правительство испытывает новое сейсмическое и климатическое оружие, экологи винят во всем глобальное потепление и производства, ученые и политики вообще говорят, что ничего не происходит и нам всем это просто кажется, а вот уфологии видят во всем происки пришельцев.

Так, например, эксперты выдвинули теорию о том, что блуждающая магма разливается в почве за пределы Йелоустона из-за того, что Нибиру начала атаку и уничтожает планету изнутри. Её появление как раз недавно заметили на границе Канады – она как будто наблюдала за погибелью Земли.

В качестве аргумента уфологи приводят тот факт, что по-другому объяснить аномальное движение магмы в местах, где сопротивление гораздо выше, чем по естественным каналам, не получится. Аргумент весомый. Представить себе, что молоко начнет «сбегать» не через край, а проделает дыру в посуде, сложно, особенно если с потолка будет еще что-то глазеть.

Ранее исследователи предупредили, что Нибиру «пройдет» по всей планете, двигаясь от Индонезии в Тихом океане, через Америку, Европу и до Дальнего Востока России, и везде будут катастрофы.

В последний раз Нибиру видели над Испанией. Изумленные туристы среди бела дня наблюдали высадку НЛО на Канарах. Он парил рядом с вулканом над головами очевидцев. По виду - ничего необычного: тарелка, без крыльев и конверсионных следов от двигателей, только странный купол сверху, возможно это оружейная башня.

Вероятно, Нибиру взорвет вулкан Тейде или, возможно, его лава тоже начнет «блуждать» и вырвется на поверхность где-то в Атлантике, а может быть «разогреет» другие вулканы поблизости и они взорвутся вместе. Чего именно ждать уфологии не знают, но в правильности маршрута они не сомневаются – закончится все на Камчатке.