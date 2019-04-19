Антихрист приди: В Сирии найдено послание к дьяволу через Google Earth

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Welcome или Evil come написано под странной «мордой» двуглавого существа.

Приложение Google Earth помогает путешественникам лучше ориентироваться на местности, но зачастую может и раскрывать неожиданные тайны. Российский уфолог сообщил, что в Сирии найдено послание к дьяволу через популярную «прогу». Неожиданное заявление эксперт решил опубликовать, поскольку двусмысленность высказывания его впечатлила и озадачила. Уфолог сообщает, что по координатам 35° 02′ 12″ N 37° 00′ 48″ Е 880 м находится неизвестный объект.

На первый взгляд объект неприметный и из космоса выглядит обычно – естественно, но если приблизить участок Земли между городами Саламия, Хама, Эр-Растан много вопросов появляется автоматически. Обнаруженный объект выглядит, как странная «морда» двуглавого существа, говорит эксперт. Кроме этого необычайно интересным является подпись этого облика.

«Сирию обвиняли не раз в ведении скрытой войны с пришельцами. Об этом сообщало издание РИА VistaNews. Теперь всё стало на свои места. Призыв: «Антихрист приди!» запечатлён именно на территории Сирии. Надпись огромными буквами Welcome или Evil come наталкивает на мысль о приближении странного и неизведанного существа или сущности», - говорит уфолог.

Следовательно, послание к дьяволу удалось найти исследователю или же это «временная капсула» обращения к внеземным цивилизациям? Приверженцы конспирологических теорий появления человека верят во второй вариант, поскольку связь человека и пришельцев не один год получает всё больше подтверждений. Это говорит о существовании инопланетных рас. Если они следят за землянами, то где гарантия, что они дружелюбно настроены? Уфолог подчёркивает, что древние рассказы о наличии входа в Ад находится именно в Сирии и, возможно, этот портал находится под камнем обнаруженного «существа» и характерной надписи.

Таким образом, В Сирии найдено послание к дьяволу через Google Earth, но теперь предстоит разобраться в причинах появления этого объекта.