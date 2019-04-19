Всевышний решил проконтролировать апокалипсис: В небе Канады заметили «Глаз Бога»

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Пришельцы с Нибиру зашли слишком далеко в своих деяниях на Земле, заставив высшие силы спуститься к людям.

Накануне, в небе Канады заметили «Глаз Бога». Уфологи тут же насторожились, предположив, что Всевышний решил лично проконтролировать апокалипсис. Скорее всего дело в недавнем пожаре Собора Нотр-Дам, в котором альтернативные учёные обвиняют пришельцев. Конфликт между божественными и космическими силами может зайти слишком далеко, а значит шанс на спасение человечества будет крайне мал.

Однако уфологи разделились на две группы, одни говорят об очередном вторжении пришельцев с планеты Х, другие уверенно утверждают о вмешательстве божественных силах. Сравнив нынешний феномен с появлением Нибиру в небе над различными городами, отчетливо видно разницу. Корабли пришельцев всегда отдают оранжевым свечением, а здесь белоснежный чисты свет.

Запечатлеть невероятное солнечное гало над небом Брандона в Канаде удалось местному жителю, который сделал снимок в дневное время. Именно он первым увидел сходство оптического феномена с огромным глазом. По мнению самого очевидца, данная картина – это страшное и в тоже время уникальное явление. Но он также, как и уфологи считает, что это вторжение всевышних сил.