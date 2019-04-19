Эмбрион пришельца? Ученые нашли во Вселенной первую молекулу

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«Есть ли жизнь на …» во Вселенной? Ранее считалось, что химические реакции в вакууме невозможны. Возможно эта молекула – часть эмбриона инопланетной жизни, «оторвавшаяся» от носителя из-за воздействия космической пыли.

Найденный образец дает право предполагать, что раз молекула может находиться в космосе, то может существовать и клетка, и целый организм. Данный образец был найден при помощи обсерватории SOFIA, и является доказательством невероятно скромных знаний человечества об устройстве Вселенной.

По предварительным умозаключениям специалистов выходит, что данная молекула движется в сторону Земли, а также если она действительно принадлежит эмбриону пришельца, то в будущем это может иметь необратимые последствия для всего населения планеты. Исходя из данных, возможный эмбрион сможет преодолеть верхние слои атмосферы и не сгореть. А окружающая среда Земли будет лояльна к дальнейшему развитию плода.