Зелёный астероид? Огромный корабль с Нибиру напугал американцев и упал в Вирджинии

Сегодня, 05:41

16 апреля огромная зелёная вспышка расчертила небо сразу над 10 штатами США. «Зелёная молния» напугала жителей Штатов и Канады и затерялась где-то на востоке США. Российские уфологи оперативно отреагировали на новость и прокомментировали событие, которое не является штатным.

Специалисты Дальневосточной ассоциации уфологических наук провели исследование по мотивам недавнего падения зелёного метеорита. Интерес вызвал не только ярко-изумрудный цвет объекта, но также его размеры и длинный путь падения.

«Зелёный астероид астероидом не является. Об этом говорит комплекс параметров – цвет, размеры, и другое. Кроме того, сразу после падения все следы «пропали», хотя по нашим данным, объект приземлился в штате Вирджиния, где расположены Кембриджский и Массачусетский технологический институты (Бостон). Совпадение? Не думаю», - комментирует новость приглашённый в редакцию уфолог.

По словам эксперта, событие плотно связано с присутствием пришельцев на Земле и их контактами с американским правительством. Косвенно этот факт подтверждает «невинная» и оперативная реакция NASA, которое назвало событие вполне штатным.

По словам NASA, объект является суперболидом, и, несмотря на яркость, размеры и цвет, чем-то особенным не является. Подозрительно, не правда ли? Вот и русские уфологи усмотрели тут след тайных манипуляций американского правительства, поспешившего поскорее загладить шокирующий эффект и скрыть все следы.

Впрочем, есть и другая версия. Если американское правительство неофициально контактирует с пришельцами, последним было бы выгодней не «светиться» на публике. «Забел» перед населением 10 штатов выглядит подозрительно, если только корабль с Нибиру не потерпел крушение.

По словам ряда американских специалистов, произойти это могло из-за российских или индийских ракет. Известно, что у РФ есть «сверхзвук», способный бить по космосу, а индия недавно уничтожила один из своих спутников точным попаданием с Земли.

Если это так, то место падения должно быть оцеплено военными, а все следы – тщательно скрыты. Чем, по мнению российских уфологов из ДАУ, американское правительство и NASA сейчас активно занимаются.