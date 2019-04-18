Ученые: Целая система планет может оказаться обитаемой

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Планеты в системе TRAPPIST могут оказаться водными мирами, содержащими жизнь.

Система TRAPPIST, которая состоит из 7 планет, расположена всего в 40 световых лет от Земли. Исследователи заметили приливы и излучения вокруг космических объектов, что может свидетельствовать о жизни на планетах.

Целая система находится на орбите в непосредственной близости от звезды и друг друга. Команда исследователей считает, что планеты TRAPPIST обладают очень сильным магнитным полем.

Американские ученые предполагают, что система может оказаться обитаемой.

Планеты имеют закрытую структуру, то есть, одна сторона всегда направлена к звезде (всегда жарко), вторая — находится в темной стороне (всегда холодно).

Исследователи обнаружили, что два внутренних объекта TRAPPIST вращаются близко друг к другу. Ученые предполагают, что планеты могут создавать мощные приливы, которые способны подпитывать вулканическую активность и сохранять атмосферу. Это могло бы перенести тепло на ночную сторону планеты, делая территорию пригодной к обитанию.

Ученые считают систему TRAPPIST одной из важных мест поиска внеземной жизни.