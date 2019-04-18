Обнаружение Нибиру разгневало пришельцев: Группа из 8 НЛО была замечена в небе над Киевом

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НЛО передвигались по небу очень медленно, было видно, что их визит имеет разведывательный характер. Уфологи обеспокоены, что это произошло именно после обнаружения Нибиру за пределами Солнечной системы.

С некоторого времени отрицать существование инопланетян бессмысленно. В феврале этого года NASA официально подтвердило, что над Сан-Франциско был замечен НЛО, но агентство решило отказаться от комментариев по поводу происхождения этого объекта. Однако калифорнийские уфологи без доли сомнения утверждают, что это были пришельцы с Нибиру.

Как известно, на днях телескоп TESS NASA обнаружил новую планету. К этому событию вскоре подключились альтернативные учёные. В результате стало ясно, что это и есть та самая Нибиру, пришельцев с которой недавно заметили в Калифорнии.

Ранее учёные предполагали, что климат на Нибиру может быть совершенно иной, чем на Земле. Но оказалось, что там невыносимо жарко, а температура её поверхности составляет около 427 градусов по Цельсию.

Вероятно, обнаружение Нибиру здорово разгневало пришельцев, ведь вчера они уже успели навестить Землю. Ночью 17 апреля жители Украины заметили несколько необычных объектов в небе над Киевом, позже уфологи выяснили, что это были пришельцы. Группа из 8 НЛО была замечена в районе Борщаговки.

Очевидцы утверждают, что объекты двигались один за другим, как бы по очереди. Движение их было медленным. Вероятно инопланетяне хотели разведать обстановку.

Интересно, что подобное явление уже не раз было замечено в США. Альтернативные учёные уверенно говорят, что это пришельцы с других планет.

Продолжение... Тайна третьей планеты: Астрономы наконец-то обнаружили Нибиру Нибиру удалось обнаружить благодаря телескопу TESS. Он же и определил, что условия жизни у инопланетян более суровые чем на Земле. Уфологи обеспокоены подобным происшествием в Украине. Ведь только вчера земляне подтвердили существование Нибиру, а сегодня они отправили свой десант на разведку.

Ситуацию усугубляет то, что до «судного» дня, который должен произойти на Пасху остаётся совсем немного времени.

Уфологи со всего мира чуть ли не каждый день сообщают о новых случаях обнаружения НЛО. И очевидно, что активность инопланетных гостей резко увеличилась. Похоже, самые страшные предсказания альтернативных учёных могут сбыться и буквально через 8 дней Нибиру может уничтожить Землю.