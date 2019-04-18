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Зачистка «Зоны 51»: США готовит своих бойцов к уничтожению взбунтовавшихся инопланетян

Сегодня, 18:11

Враждебные пришельцы вскоре могут вырваться на свободу. Американских военных тщательно обучают ведению боя в закрытых пространствах и тоннелях. Полмиллиарда долларов было выделено на тренировку спецподразделений, сообщили западные журналисты.

Знаменитый «Розуэльский инцидент» произошёл в далёком 1947 году, но его отголоски преследуют правительство США и по сей день. Недавно уфологи заговорили о том, что Пентагон готовит американских бойцов к уничтожению взбунтовавшихся инопланетян, которые якобы вырвались из-под контроля в подземных лабораториях пресловутой «Зоны 51». Такая мысль у исследователей внеземной жизни возникла после новостей о том, что США выделяет миллионы долларов на подготовку бойцов для ведения боя в замкнутых подземных пространствах. Кроме того, эту теорию подтверждают слова эксперта по взрывчатым веществам Фила Шнайдера, ранее работавшего над созданием тоннелей в «Зоне 51». Мужчина заявил, что строительные работы там контролировали странные бойцы спецподразделений в зелёных беретах, а вскоре сам он столкнулся с инопланетянами. По словам Шнайдера, в один из дней ему не посчастливилось спуститься под землю, где он наткнулся на огромное существо с серой кожей. Военный заявил, что три инопланетных существа уничтожили группу из 16 человек, направленную на их ликвидацию, а сам он испытал на себе некое инопланетное воздействие, которое он с трудом пересилил и с помощью огнестрельного оружия спас себе жизнь, ранив агрессивного гуманоида.

По-видимому, вскоре на юге штата Невада произойдёт масштабная зачистка «Зоны 51», для чего и готовят тщательно обученных членов специальных подразделений, тратя на это бесчисленное количество средств. Власти США могли бы нанести авиаудар по своей базе, списав случившееся на взрыв склада с боеприпасами, но учёные, похоже, убедили правительство в том, что тела инопланетных агрессоров следует сохранить для последующих испытаний. Не исключено, что пришельцы всё же успели найти свой путь на свободу, ведь недавно в окрестностях «Зоны 51» очевидец заснял странный НЛО, удаляющийся от военной базы на огромной скорости. Остаётся надеяться, что американцам удастся избавиться от существ, успевших убить нескольких солдат за счёт своих сверхспособностей.

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