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На Марсе найден запечатанный бункер с пришельцами. Инопланетяне ждут атаки на Землю с 1953 года, и уже начали отсылать первых разведчиков под видом метеоритов, предполагают уфологи. Инопланетные диверсанты могли устроить пожар в Нотр-Дам де Пари в преддверии полноценного вторжения.

Как утверждают учёные, начиная с 1953 по сегодняшний день, с Марса постепенно начала исчезать вся растительность. Уфологи предполагают, что за время пребывания пришельцев на красной планете, они питались ничем иным, как местными растениями. Недавно NASA опубликовало фото, проанализировав которое, исследователи обнаружили на нем наличие бункера. По мнению альтернативных ученых, это напрямую подтверждает теорию жизни на Марсе и говорит о том, что пришельцы готовятся к вторжению на Землю еще с ХХ века. Предположительно, речь идёт о жителях мифической Нибиру, которым уже давно якобы приглянулась наша планета.

На снимке видны лишь руины бункера, поскольку за долгие годы существования, пришельцы истощили планету, а когда на ней ничего не осталось, то смело решили ее покинуть, разрушив остатки своего недавнего убежища.

На тематических ресурсах уфологи заявляют, что бункера были построенные жителями Нибиру с целью дальнейшего вторжения на Землю. Подождавшие подходящего момента в марсианских строениях пришельцы уже начали отсылать первых разведчиков под видом метеоритов, предполагают уфологи. Накануне в Сети было опубликовано видео, на котором видно, как возможные первые разведчики Нибиру высадились на метеорите в Красноярске. По крайней мере такой теории придержутся российские уфологи. Космическое тело попало в обозрение людей лишь на доли секунды, однако инопланетянам этого хватило.

По словам уфологов, климат Земли является крайне пригодным для пришельцев и скорее всего они решат остаться. Вопрос о взаимодействии с людьми остаётся до сих пор открытым, поскольку их вторжение на человеческую планету и могло повлечь за собой трагедию в Нотр-Дам де Пари. Именно инопланетные диверсанты и могли устроить пожар в преддверии полноценного вторжения. Альтернативные ученые предполагают, что землянам стоит быть более снисходительными к инопланетным существам и тогда они сменят гнев на милость.